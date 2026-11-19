Председатель КНР Си Цзиньпин призвал экономики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активнее сотрудничать в сфере охраны окружающей среды и низкоуглеродного развития. По его словам, это необходимо для обеспечения устойчивого экономического роста. Об этом китайский лидер заявил на пленарном заседании руководителей экономик АТЭС в Шэньчжэне.

«Мы должны обеспечивать согласованный подход к развитию, ресурсам, окружающей среде и населению, расширять рациональное использование и охрану природных ресурсов, а также зелёное и низкоуглеродное сотрудничество для достижения устойчивого экономического роста», — сказал Си Цзиньпин.

Заявление прозвучало на фоне проходящей в Китае встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Форум посвящён вопросам регионального взаимодействия и совместного экономического развития.