Си Цзиньпин назвал торгово-экономическое сотрудничество первым приоритетом АТР
Обложка © Life.ru
Китай намерен развивать всестороннее сотрудничество со всеми участниками Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
По словам китайского лидера, для укрепления Азиатско-Тихоокеанского сообщества необходимо объединить усилия и совместно работать над развитием четырёх ключевых направлений.
«Мы намерены сотрудничать со всеми сторонами, чтобы объединить мудрость и синергию в деле укрепления четырёх «ключевых столпов» Азиатско-Тихоокеанского сообщества», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Первым из этих направлений он назвал торгово-экономическое сотрудничество. Председатель КНР отметил, что создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе является общей целью участников АТЭС.
Ранее Life.ru рассказывал, что Си Цзиньпин пообещал направить 20 миллионов долларов на практические проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайский лидер подчеркнул, что финансовый взнос призван поддержать совместные инициативы и отражает долгосрочные интересы Пекина в регионе.