Китай намерен развивать всестороннее сотрудничество со всеми участниками Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

По словам китайского лидера, для укрепления Азиатско-Тихоокеанского сообщества необходимо объединить усилия и совместно работать над развитием четырёх ключевых направлений.

«Мы намерены сотрудничать со всеми сторонами, чтобы объединить мудрость и синергию в деле укрепления четырёх «ключевых столпов» Азиатско-Тихоокеанского сообщества», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Первым из этих направлений он назвал торгово-экономическое сотрудничество. Председатель КНР отметил, что создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе является общей целью участников АТЭС.