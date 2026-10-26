Партнёры прятали лица от ужаса: Звезда НБА получил тяжёлую травму ноги во время матча

Звезда «Оклахомы» Джейлен Уильямс получил тяжёлую травму левой ноги в победном матче НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:101). В пресс-службе лиги подтвердили, что 25-летнего баскетболиста пришлось увозить с площадки на носилках.

Игрока «Оклахомы» Уильямса унесли на носилках в матче НБА. Видео © Х / Abzy

Драматичный эпизод произошёл за 74 секунды до финальной сирены. Уильямс прорвался к кольцу и попытался завершить атаку броском сверху, однако оказался между двумя игроками соперника. Спереди его встретил Деррик Джонс, а сзади в борьбу вступил Крис Данн. Потеряв равновесие, форвард рухнул на паркет, причём левая нога оказалась под тяжестью собственного тела, а стопа вывернулась под неестественным углом.

Медики немедленно выбежали на площадку, пока баскетболисты обеих команд потрясённо наблюдали за происходящим. Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер не смог скрыть переживаний и спрятал лицо в игровую майку. Встречу пришлось остановить на несколько минут, чтобы врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Когда Уильямса вывозили из зала, болельщики поддержали его овациями, а сам спортсмен показал зрителям поднятые большие пальцы.

После просмотра повтора арбитры наказали Криса Данна неспортивным фолом первой степени. Официального диагноза клуб пока не представил, поэтому степень тяжести повреждения и возможные сроки восстановления остаются неизвестными. Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт признался, что произошедшее сильно ударило по моральному состоянию команды. Более подробную информацию о здоровье игрока специалисты должны предоставить 26 октября.

Уильямс выступает за «Оклахому» с 2022 года, когда клуб выбрал его под 12-м номером драфта НБА. В составе команды форвард стал чемпионом лиги в 2025 году. Однако предыдущий сезон для него уже оказался непростым из-за проблем со здоровьем, ограничивших количество проведённых матчей. Теперь действующим обладателям чемпионского титула 2025 года предстоит выяснить, насколько серьёзными оказались последствия нового повреждения одного из ведущих игроков.

Ранее Life.ru сообщал, что российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин досрочно завершил сезон НБА из-за травмы. В марте 2026 года клуб объявил об обострении плантарного фасциита левой стопы у 20-летнего защитника. Повреждение беспокоило спортсмена на протяжении дебютного сезона, в котором он успел провести 52 встречи.