Четыре человека погибли, ещё 11 получили ранения, в том числе 13-летняя девочка, в результате атак на Луганскую Народную Республику за минувшие сутки. Под огнём оказались 19 муниципалитетов региона. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Северодонецке, где беспилотник атаковал автомобиль «Газель». Погибли двое мужчин, ещё трое получили ранения. В Старобельском муниципальном округе удар пришёлся по району магазина: погибла 55-летняя женщина, пострадала 13-летняя девочка.

Ещё один человек погиб в Антрацитовском муниципальном округе. Там после нескольких массированных ударов одна из атак пришлась по хозяйственной постройке, где находился охранник.

В Белокуракинском округе беспилотник атаковал движущуюся мототехнику, ранения получила семейная пара. В Новопсковском округе под удар попала «Газель», пострадала 56-летняя женщина. В Лисичанске при атаке на гражданский автомобиль ранения получил мужчина.

В Сватовском муниципальном округе беспилотник поразил легковую машину, пострадали две женщины. Ещё одна атака пришлась по жилому дому, где ранения получила 66-летняя местная жительница.

По словам Пасечника, повреждения получили транспортные средства, объекты энергетической, коммунальной и гражданской инфраструктуры. Следователи Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия атак. Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, системами противовоздушной обороны и силами мобильных огневых групп над территорией республики за сутки уничтожили около 90 воздушных целей.

Ранее Life.ru сообщал, что три человека погибли и ещё двое получили ранения при атаках беспилотников на ЛНР. Среди погибших оказался 24-летний экспедитор, чей автомобиль атаковали в Краснодонском округе, а также мужчина и женщина, ехавшие по трассе Марковка — Луганск.