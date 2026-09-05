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Опубликовано 5 сентября, 13:56

Пасечник опроверг гибель 35-летнего луганчанина при атаке ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава ЛНР Леонид Пасечник опроверг ранее опубликованную информацию о гибели 35-летнего жителя Луганска. Мужчина, которого ошибочно включили в список погибших после атаки ВСУ, жив и идёт на поправку.

«35-летний луганчанин жив. Сегодня произошла недопустимая ошибка. В оперативной сводке, которую получаю ежедневно, Вадим М. числился погибшим», — сообщил Пасечник.

По его словам, позже поступили уточнённые данные. Выяснилось, что при обмене информацией между ведомствами произошла путаница. Глава республики принёс извинения родственникам и близким мужчины. Он также пожелал пострадавшему скорейшего восстановления и долгих лет жизни.

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Ранее Life.ru сообщал о первоначальной сводке Пасечника, согласно которой за сутки в ЛНР погибли пять человек, в том числе подросток.

Больше новостей об атаках, их последствиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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