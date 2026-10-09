Пашинян опубликовал видео под азербайджанскую песню в Туркмении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео под песню на азербайджанском языке во время поездки в Туркмению. Кадрами политик поделился в своих социальных сетях, а внимание на необычное музыкальное сопровождение обратили азербайджанские СМИ.

Никол Пашинян записал ролик у фонтана под трек азербайджанской певицы. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan

На записи глава армянского правительства находится возле музыкального фонтана, откуда доносится композиция «Aram Aram». Песня звучит в исполнении азербайджанской певицы Зейнаб Гасановой.

Композиция вышла в ноябре 2023 года. Пашинян снял ролик в Туркмении, куда прибыл для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее Life.ru рассказывал, как Никол Пашинян снял грустное видео под песню Елены Ваенги после расставания с супругой. На кадрах премьер Армении в шляпе неподвижно сидел в комнате под композицию «Курю», в которой звучали слова об одиночестве. При этом сам политик пожелал подписчикам доброго утра и признался им в любви.