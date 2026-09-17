Разведённый Пашинян взгрустнул и снял видео под песню Ваенги «Снова стою одна»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал утро под песню Елены Ваенги «Курю». Необычным видео политик поделился в своём телеграм-канале. «Доброе утро, отличного дня, и я вас всех люблю», — подписал он ролик.

Пашинян создал видео под песню Ваенги. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

В кадре Пашинян в шляпе несколько секунд неподвижно сидит в комнате под слова «Снова стою одна». Затем глава правительства улыбается и складывает пальцы в форме сердца. Этот жест уже стал традиционным для армянского премьера. Пашинян регулярно завершает им короткие ролики, которые публикует в социальных сетях.

В феврале Анна Акопян объявила о завершении почти 30-летних отношений с Пашиняном. Их союз носил гражданский характер и не был официально зарегистрирован. Премьер тогда сообщил, что уважает решение Акопян, и извинился перед ней за причинённые переживания. Позднее он рассказал, что приложил усилия для сохранения семьи, но ничего не вышло.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян начал дополнительно заниматься русским языком в Академии государственного управления Армении.