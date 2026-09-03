Пашинян поблагодарил посла Франции Декотиньи за работу в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл встречу с послом Франции Оливье Декотиньи, который завершил дипломатическую миссию в республике. Об этом сообщили на сайте армянского правительства.

Глава кабмина поблагодарил дипломата за сотрудничество и отметил развитие связей между Ереваном и Парижем. В сообщении также говорится об укреплении стратегического партнёрства двух стран.

«Премьер-министр поблагодарил посла за тесное сотрудничество и подчеркнул факт установления стратегического партнёрства между двумя странами, а также углубления и расширения связей в сферах экономики, инфраструктуры, культуры и в других направлениях», — говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. Декотиньи выразил надежду на продолжение взаимодействия между Францией и Арменией. Оливье возглавлял посольство в Пятой республики в Ереване с августа 2023 года по сентябрь 2026 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Армения договорились продолжать взаимодействие в спокойном режиме и проанализировать совместную работу по ключевым направлениям. По словам российского лидера, Москва рассчитывает на то, что Ереван честно обозначит свои цели дальнейшего сотрудничества. Путин подчеркнул, что стороны условились вести диалог без лишней напряжённости.