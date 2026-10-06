Пассажир-недотрога довёл стюардессу до извинений на коленях и попал в чёрный список China Eastern

China Eastern Airlines обратилась в полицию после конфликта на рейсе из Хэфэя в Далянь, во время которого бортпроводница несколько раз извинялась перед пассажиром на коленях. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление авиакомпании.

Инцидент произошёл 28 сентября на рейсе MU6741. Во время обслуживания тележка случайно задела локоть спавшего мужчины. Сотрудница сразу извинилась и проверила его состояние, однако пассажир, по версии перевозчика, начал грубо выражаться и угрожать ей.

Запись конфликта быстро разошлась по соцсетям. На видео видно, как бортпроводница опускается на колени в проходе и продолжает извиняться. По словам очевидца, она делала это два или три раза.

После приземления мужчину осмотрели медики. Явных травм или отёка у него не обнаружили, дополнительная помощь не потребовалась. Сам пассажир отказался ехать в больницу и покинул аэропорт.

Позже China Eastern заявила, что действия мужчины могли нарушить порядок на борту и серьёзно затронули достоинство и профессиональные права сотрудницы. Компания передала материалы полиции, приостановила перевозку этого пассажира своими рейсами и предоставила бортпроводнице психологическую и юридическую поддержку.

Ранее Life.ru рассказывал о другом конфликте на борту самолёта: пьяный пассажир рейса Дубай — Санкт-Петербург напал на бортпроводников после замечаний экипажа. По данным транспортной полиции, 27-летний мужчина вёл себя агрессивно, игнорировал требования прекратить нарушать порядок, а затем ударил членов экипажа по лицу и в область живота. После посадки в Пулково его доставили в отдел МВД, где возбудили уголовное дело о хулиганстве на транспорте. На время расследования петербуржца оставили под подпиской о невыезде, ему может грозить до семи лет лишения свободы.