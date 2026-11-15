Пассажир умер в самолёте на рейсе из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск
Airbus A319 авиакомпании «Аврора» в аэропорту Владивостока. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Пассажир авиакомпании «Аврора» скончался во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Мужчине внезапно стало плохо на борту Airbus A319, после чего экипаж попытался оказать ему первую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ухудшение самочувствия произошло непосредственно во время полёта. Заметив состояние пассажира, бортпроводники приступили к оказанию необходимой помощи.
После приземления в аэропорту Хабаровска к самолёту прибыли медицинские работники. Однако спасти мужчину не удалось.
Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Возраст пассажира и другие обстоятельства происшествия также не уточняются.
Официальных комментариев авиакомпании «Аврора» и транспортных правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о смерти пассажира самолёта Red Wings, следовавшего из Москвы во вьетнамский Нячанг. В сентябре мужчине стало плохо во время перелёта, из-за чего экипаж совершил экстренную посадку в Самарканде. К борту направили медиков, однако, несмотря на предпринятые меры, спасти россиянина не удалось.