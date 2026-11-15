Пассажир авиакомпании «Аврора» скончался во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Мужчине внезапно стало плохо на борту Airbus A319, после чего экипаж попытался оказать ему первую помощь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Ухудшение самочувствия произошло непосредственно во время полёта. Заметив состояние пассажира, бортпроводники приступили к оказанию необходимой помощи.

После приземления в аэропорту Хабаровска к самолёту прибыли медицинские работники. Однако спасти мужчину не удалось.

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Возраст пассажира и другие обстоятельства происшествия также не уточняются.

Официальных комментариев авиакомпании «Аврора» и транспортных правоохранительных органов на момент публикации не поступало.