Две собаки неожиданно оказались на пути пассажирского самолёта в Хабаровском крае, из-за чего экипажу пришлось экстренно прервать разгон. Об инциденте сообщает SHOT.

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» готовился отправиться из Нелькана в Хабаровск. Когда воздушное судно уже выехало на взлётную полосу и начало разгон перед четырёхчасовым перелётом, на пути лайнера появились две лайки.

Пилоты заметили животных и приняли решение резко затормозить. Манёвр пришлось выполнять на скорости около 140 км/ч прямо на грунтовой полосе.

В салоне в этот момент находились 23 пассажира, ещё четыре человека входили в состав экипажа. В результате происшествия никто не пострадал — ни люди, ни выбежавшие на ВПП собаки. После инцидента самолёт смог продолжить подготовку и отправился в Хабаровск.