Пилот не играет в догонялки: Две собаки сорвали вылет самолёта в Хабаровском крае
Лайки на ВПП в Хабаровском крае заставили самолёт экстренно затормозить
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Две собаки неожиданно оказались на пути пассажирского самолёта в Хабаровском крае, из-за чего экипажу пришлось экстренно прервать разгон. Об инциденте сообщает SHOT.
Самолёт Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» готовился отправиться из Нелькана в Хабаровск. Когда воздушное судно уже выехало на взлётную полосу и начало разгон перед четырёхчасовым перелётом, на пути лайнера появились две лайки.
Пилоты заметили животных и приняли решение резко затормозить. Манёвр пришлось выполнять на скорости около 140 км/ч прямо на грунтовой полосе.
В салоне в этот момент находились 23 пассажира, ещё четыре человека входили в состав экипажа. В результате происшествия никто не пострадал — ни люди, ни выбежавшие на ВПП собаки. После инцидента самолёт смог продолжить подготовку и отправился в Хабаровск.
Ранее Life.ru рассказывал о пассажирском самолёте, который прервал рейс из Москвы в Алматы и совершил незапланированную посадку в Астане. Причиной стало срабатывание бортовой системы во время полёта. Экипаж решил не рисковать и направил лайнер в ближайший подходящий аэропорт. После посадки авиакомпания организовала отправку пассажиров в Алматы на резервном самолёте.