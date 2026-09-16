Пассажир запрыгнул за руль и остановил автобус с потерявшим сознание водителем

Пассажиры автобуса в Сингапуре предотвратили возможную аварию после того, как водитель внезапно потерял сознание прямо во время движения. Один из находившихся в салоне мужчин забрался на водительское место и включил ручной тормоз, сообщает компания — оператор перевозок Tower Transit Singapore.

Инцидент произошёл в районе Хоуганг 14 сентября, когда автобус маршрута 854 приближался к остановке. Мужчина, находившийся на улице, заметил, что водитель обмяк в кабине, и начал стучать в двери, привлекая внимание пассажиров.

Несколько человек сразу бросились помогать. Один пассажир проверил состояние водителя, другой вызвал скорую, а третий занял его место и сумел остановить автобус с помощью ручного тормоза. На помощь также пришёл водитель другого автобуса, который сообщил о случившемся диспетчерам. В результате никто из пассажиров не пострадал. Потерявшего сознание шофёра передали медикам, его состояние оценивается как стабильное.

Перевозчик Tower Transit Singapore публично поблагодарил пассажиров и очевидца за быструю реакцию. Компания также попросила участников спасения связаться с ней, чтобы выразить им благодарность лично.

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