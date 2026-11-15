Загадочное пятно на автомобиле из кортежа Владимира Зеленского в Дублине оказалось связано вовсе не с нападением протестующих. Ирландская полиция опровергла сообщения о том, что машину забросали яйцами. По информации корреспондента Sky News Стивена Мерфи, одному из пассажиров стало плохо прямо во время движения колонны.

«Официально полиция подтвердила, что никаких снарядов, яиц или чего-либо подобного в кортеж Зеленского не бросали. Неофициально я понял, что один человек (не Зеленский) высунулся из окна машины и его вырвало», — написал журналист в соцсети X.

Мерфи также объяснил, почему автомобиль продолжил движение после неприятного происшествия. По его словам, во время передвижения охраняемого кортежа у водителей нет возможности просто остановиться на обочине.

История началась 12 ноября, когда корреспондент Sky News опубликовал видеозапись одного из автомобилей сопровождения Зеленского. На кадрах было заметно большое загрязнение на боковой части кузова. После появления ролика в социальных сетях распространилась версия, будто в машину бросили яйцо.

Однако ирландские правоохранители эту информацию опровергли. При этом личность пассажира, которому, предположительно, стало плохо, не раскрывается. Сам Зеленский, как особо подчеркнул Мерфи, к происшествию отношения не имел.

Инцидент произошёл во время визита украинского политика в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. В Дублине Зеленский также встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.