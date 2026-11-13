Один из автомобилей кортежа Владимира Зеленского забросали яйцами во время визита украинского лидера в Дублин. Машина прибыла к месту назначения со следами попаданий на кузове. Соответствующие кадры опубликовал в соцсети X корреспондент Sky News Стивен Мерфи.

Автомобиль из кортежа Зеленского забросали яйцами в Дублине. Видео © Х / Stephen Murphy

«Один из автомобилей в кортеже Зеленского прибыл в слегка испачканном состоянии», — написал журналист, сопроводив публикацию видеозаписью.

На кадрах можно увидеть загрязнения на автомобиле, который входил в колонну сопровождения украинской делегации.

Происшествие случилось во время визита Зеленского в Ирландию, где 12 ноября проходил саммит Европейского политического сообщества. В Дублин прибыли руководители десятков европейских государств. Из-за масштабного международного мероприятия в центре города усилили меры безопасности, а на ряде улиц временно ограничили движение транспорта.

Ранее Life.ru сообщал о встрече Зеленского с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она состоялась на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина, после переговоров представителей США с Владимиром Путиным в Москве.

По итогам контактов Кушнер заявил о необходимости участия европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию. Американский представитель подчеркнул, что достижение договорённостей невозможно без привлечения союзников Вашингтона в Европе.