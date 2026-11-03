В московском аэропорту Внуково пассажирам, ожидающим возобновления полётов, начали выдавать бутилированную воду и коврики для отдыха. В первую очередь обеспечить более комфортные условия стараются семьям с детьми. Людей, находившихся на борту самолётов во время действия ограничений, перевели в терминал, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт продолжает ожидать разрешения на приём и отправку воздушных судов. Пока ограничения остаются в силе, сотрудники авиагавани и представители перевозчиков оказывают помощь пассажирам, чьи планы изменились из-за задержек.

В частности, авиакомпании организовали выдачу питания, а сотрудники аэропорта обеспечили путешественников питьевой водой. Кроме того, ожидающим раздали коврики, чтобы сделать пребывание в терминале более удобным.

Для пассажиров открыта инфраструктура терминала А. Здесь можно воспользоваться зарядными станциями для телефонов, питьевыми фонтанчиками, капсульными отелями и бесплатной игровой зоной для детей на втором этаже. На первом этаже работает продуктовый минимаркет, а на втором круглосуточно принимает медицинский пункт.

Дополнительные условия предусмотрены для родителей с маленькими детьми. На втором этаже терминала D оборудована комната матери и ребёнка с игровой зоной, кухней и кроватками.

В аэропорту также напомнили о правах путешественников при продолжительных задержках рейсов. Если ожидание посадки превышает два часа, авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питьевой водой в сроки, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. При задержке более четырёх часов полагается горячее питание.

Если вылет откладывается более чем на восемь часов днём или шесть часов ночью, перевозчик должен организовать размещение в гостинице. Эти меры предусмотрены для пассажиров задержанных рейсов и не зависят от причин введения ограничений.

Путешественникам, которые ещё не отправились в аэропорт, советуют заранее проверить актуальный статус рейса. Информацию можно получить через онлайн-табло Внуково, по телефону справочной службы или у своей авиакомпании.

В аэропорту подчеркнули, что многие вопросы, связанные с обменом билетов и возвратом денег, можно решить дистанционно. Поэтому при длительных ограничениях пассажирам необязательно сразу ехать в терминал — лучше сначала уточнить информацию о своём вылете.

Ранее стало известно, что ПВО за вечер и ночь уничтожила почти 500 дронов, летевших на Москву. Из них 187 было нейтрализовано непосредственно на подлёте к столице.