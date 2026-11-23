Пассажирский поезд американской компании Amtrak столкнулся с грузовиком в штате Луизиана. В результате аварии часть состава сошла с рельсов, четыре человека оказались в больнице. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Столкновение поездов в США. Видео © Х / krishnakamal077

Авария произошла вечером 22 ноября неподалёку от города Лафейетт. Фура, перевозившая бульдозер, попыталась пересечь железнодорожные пути, но застряла прямо на переезде. Приближавшийся пассажирский состав не смог избежать столкновения с грузовиком. От удара несколько единиц подвижного состава сошли с рельсов.

По информации полиции, в поезде находились 96 человек. Четверых пострадавших доставили в больницу. Полученные ими травмы, по предварительным данным, не угрожают жизни. Инцидент произошёл примерно в 18:05 по местному времени (03:05 понедельника по Москве). Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Life.ru сообщал, что пассажирский поезд Siantar Ekspres протащил микроавтобус около 500 метров после столкновения на железнодорожном переезде в Индонезии. Обе машины загорелись, водитель автомобиля погиб, ещё три человека получили травмы.