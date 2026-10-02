Пассажиры Flydubai рассказали, что нападавший пилот просил убить его

Пассажиры рейса Flydubai Дубай — Тель-Авив рассказали, что напавший на командира пилот после обезвреживания просил убить его. Новые подробности ЧП они раскрыли на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

По словам очевидцев, мужчину удалось связать прямо в кабине с помощью провода от наушников.

«Мы связали пилота, который нанёс удар ножом, проводом от наушников. Он повторял: «Убейте меня», — рассказали участники событий. По их версии, мужчина считал свою задачу проваленной и предпочитал умереть.

На встречу с Нетаньяху пришли Янив Хаюн, Ор Пардилов, доктор Шота Мусаев и его супруга Сигалит. Они участвовали в обезвреживании нападавшего и оказании помощи после инцидента.

ЧП произошло 30 сентября на рейсе FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Flydubai официально подтвердила, что в кабине экипажа произошёл конфликт, после которого управление самолётом удалось вернуть под контроль, а борт экстренно посадили в саудовском Табуке. Все пассажиры остались живы. При этом авиакомпания отдельно подчеркнула, что причины и мотивы случившегося пока неизвестны и должны быть установлены официальным расследованием.

Тем временем иранский телеканал Press TV заявил, что Израиль и ряд арабских стран якобы спланировали инцидент с самолётом FlyDubai. По утверждению телеканала со ссылкой на осведомлённый источник в регионе, предполагаемой целью операции было втянуть президента США Дональда Трампа в новый виток противостояния с Ираном и помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху укрепить свои позиции на предстоящих выборах.