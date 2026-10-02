В Иране заявили, что Израиль спланировал ЧП с самолётом FlyDubai

Иранский телеканал Press TV заявил, что Израиль и ряд арабских стран якобы спланировали инцидент с самолётом FlyDubai. По утверждению телеканала со ссылкой на осведомлённый источник в регионе, предполагаемой целью операции было втянуть президента США Дональда Трампа в новый виток противостояния с Ираном и помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху укрепить свои позиции на предстоящих выборах.

По версии источника, сценарий с самолётом мог быть согласован во время визита Нетаньяху в ОАЭ. Утверждается, что израильский премьер прибыл туда за несколько дней до инцидента в сопровождении высокопоставленных военных и разведывательных чиновников. Собеседник Press TV также заявил о переговорах Израиля с представителями других арабских государств, в рамках которых якобы обсуждалась операция с последующим обвинением Ирана.

Источник телеканала связал предполагаемый замысел с внутренней политической ситуацией в Израиле. По его словам, Нетаньяху опасается, что его коалиция может не получить большинство на парламентских выборах, и рассчитывает улучшить положение за счёт нового конфликта между США и Ираном.

Одновременно собеседник Press TV заявил, что в Тегеране отслеживают действия США и Израиля и готовы ответить на возможные враждебные действия.