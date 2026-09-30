Патриарх Грузии Шио III обсудил с РПЦ отношения Москвы и Тбилиси

Грузино-российские отношения стали одной из тем встречи патриарха Грузии Шио III с делегацией Русской православной церкви в Тбилиси. Стороны также обсудили ситуацию в регионах, которые остаются болезненными для двух стран. Об этом сообщила Патриархия Грузии.

«Стороны обсудили на встрече отношения двух стран. Внимание было заострено на существующей ситуации в болезненных регионах и том, что можно сделать для того, чтобы Грузинская православная церковь имела возможность наладить связь с местной паствой», — говорится в сообщении.

Делегацию РПЦ возглавил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. После встречи представители двух церквей обменялись символическими подарками.

Шио III возглавил Грузинскую православную церковь после смерти патриарха Илии II 17 марта 2026 года. Иерарх умер в возрасте 93 лет. Интронизация нового патриарха прошла 12 мая.

Ранее в Москву приехал спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. Он обсудил с российскими представителями перспективы урегулирования конфликта и гуманитарную ситуацию в Алёшках Херсонской области. Стороны также затронули взаимодействие России и Святого Престола по гуманитарным вопросам.