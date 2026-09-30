МИД: Дзуппи обсудил в Москве Украину и ситуацию в Алёшках

Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи во время визита в Москву обсудил с российскими представителями перспективы урегулирования конфликта и гуманитарную ситуацию в Алёшках Херсонской области. Об этом сообщили в МИД РФ.

Дзуппи, который также возглавляет Конференцию итальянских епископов, провёл в российской столице серию встреч. Одной из основных тем стало взаимодействие России и Святого Престола по гуманитарным вопросам.

«В ходе состоявшихся бесед в контексте конфликта вокруг Украины и перспектив его урегулирования обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого Престола по гуманитарным вопросам, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, «детское досье», — говорится в сообщении МИД.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации в Алёшках. По данным российского внешнеполитического ведомства, кардиналу подробно изложили позицию Москвы относительно происходящего в городе.

В МИД РФ утверждают, что украинские силы препятствуют доставке в Алёшки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации оставшихся там мирных жителей. Российская сторона характеризует происходящее как гуманитарный кризис и возлагает ответственность за него на Киев.

Маттео Дзуппи прибыл в Москву с трёхдневной гуманитарной миссией 28 сентября. Life.ru сообщал, что среди заранее заявленных тем поездки были обмены военнопленными, судьба гражданских, поиск решений по детям, оказавшимся вдали от дома, и ситуация с жителями Курской области. Сам кардинал говорил, что Ватикан рассматривает обращения как российской, так и украинской стороны и намерен продолжать уже действующий гуманитарный диалог.

Это уже не первая подобная миссия Дзуппи в России. В октябре 2024 года он встречался в Москве с Сергеем Лавровым и обсуждал с ним взаимодействие в гуманитарной сфере. Ещё во время первого визита в 2023 году папский посланник провёл переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, после чего встретился с патриархом Кириллом.