Патриарх Кирилл назвал обретение мощей Дмитрия Донского особым знаком для России
Обложка © Life.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением после обнаружения мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Предстоятель Русской православной церкви назвал второе обретение честных мощей князя особым событием и знаком духовной поддержки в непростые времена.
«Открывая честные мощи благоверного князя для поклонения верующих, мы свидетельствуем, что это событие — волею Господа — совершается в особые времена», — заявил патриарх.
В своём обращении Кирилл напомнил, что Дмитрий Донской считается одним из символов защиты Русской земли. Он отметил, что даже в периоды гонений на церковь имя князя сохранялось в народной памяти.
Патриарх также рассказал, что в годы Великой Отечественной войны церковь собрала средства на создание танковой колонны «Дмитрий Донской», которая была передана Красной армии в 1944 году.
По словам предстоятеля РПЦ, князь Дмитрий Донской достиг победы не только благодаря военному искусству, но и через веру, молитву и стремление к справедливости. Патриарх призвал верующих молиться святому князю об укреплении страны и воинства.
Напомним, ранее выяснилось, что в исторической гробнице Архангельского собора действительно находятся мощи Дмитрия Донского. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, на черепе князя остались следы от тяжелейшей гематомы. При этом учёные считают, что он умер от инфаркта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.