Патриарх Кирилл назвал обретение мощей Дмитрия Донского особым знаком для России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением после обнаружения мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Предстоятель Русской православной церкви назвал второе обретение честных мощей князя особым событием и знаком духовной поддержки в непростые времена.

«Открывая честные мощи благоверного князя для поклонения верующих, мы свидетельствуем, что это событие — волею Господа — совершается в особые времена», — заявил патриарх.

В своём обращении Кирилл напомнил, что Дмитрий Донской считается одним из символов защиты Русской земли. Он отметил, что даже в периоды гонений на церковь имя князя сохранялось в народной памяти.

Патриарх также рассказал, что в годы Великой Отечественной войны церковь собрала средства на создание танковой колонны «Дмитрий Донской», которая была передана Красной армии в 1944 году.

По словам предстоятеля РПЦ, князь Дмитрий Донской достиг победы не только благодаря военному искусству, но и через веру, молитву и стремление к справедливости. Патриарх призвал верующих молиться святому князю об укреплении страны и воинства.