Патриарх Кирилл призвал монахов никогда не жалеть об уходе в монастырь

Монашествующие не должны воспринимать решение уйти в монастырь как жизненную ошибку или жалеть о сделанном выборе. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

«Чтобы не было никогда никакого ропота... может быть, я ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить», — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, ориентиром для монахов должен оставаться преподобный Сергий Радонежский. Даже скромное служение, отметил патриарх, способно принести пользу не только окружающим, но и всей стране.

Кирилл добавил, что пример святого важен не только для монашествующих. На его жизненный путь и служение, по словам предстоятеля РПЦ, следует обращать внимание и людям, наделённым властью.

Заявление прозвучало 8 октября, когда Русская православная церковь отмечает преставление преподобного Сергия Радонежского. В этот день патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Сергий Радонежский умер в 1392 году. Он основал Троицкий монастырь, ставший впоследствии Троице-Сергиевой лаврой, и считается одним из наиболее почитаемых русских святых.

К теме ответственности людей, выбравших монашеский путь, патриарх Кирилл обращался и ранее. Life.ru писал, что предстоятель РПЦ напомнил монахам о необходимости соблюдать принятые обеты. Тогда во время проповеди в Троице-Сергиевой лавре он заявил, что жизнь в обители предполагает особую ответственность перед Церковью, а отказ от своего призвания и нарушение данных обещаний, по его словам, не остаются без последствий.