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Опубликовано 18 сентября, 09:53

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Об этом сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Предстоятель Русской православной церкви проголосовал 18 сентября, в первый день выборов, в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Представители избирательной комиссии передали патриарху два бюллетеня. Один предназначался для голосования по федеральному списку партий, второй — за кандидата по одномандатному округу. После заполнения бюллетеней Кирилл опустил их в переносную урну для голосования.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Всего россиянам предстоит избрать 450 депутатов, половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров проголосовал онлайн на выборах в Госдуму. Кадрами дистанционного голосования министра поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Больше новостей о выборах, работе парламента и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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