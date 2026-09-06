Патриарх Кирилл рассказал, когда нельзя жалеть детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что детей не следует жалеть лишь в одном случае — когда речь идёт об их участии в молитве. Об этом он сказал после литургии в храме Христа Спасителя перед началом Общемосковского крестного хода.

«Никогда не надо жалеть детей. То есть их надо очень жалеть, кроме одного случая и кроме одного обстоятельства — когда речь идёт о молитве», — сказал предстоятель.

Он вспомнил, как в детстве сам просил родителей взять его с собой в храм, хотя они беспокоились о его здоровье.

«Как сейчас помню свою дискуссию с родителями: «Вас ребёнок просит взять с собой в церковь. Не в театр, не на рынок, в церковь. А вы его не пускаете». После этих слов мама сказала: одевайся. И больше никогда не ставили препятствий», — поделился патриарх.

Общемосковский крестный ход проходит 6 сентября от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Во главе шествия длиной 6,5 км несут Смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского и икону Всех святых Московских. Патриарх Кирилл во время крестного хода совершил молебен на пересечении Фрунзенской набережной и Хамовнической улицы. Он помолился перед мощами святого князя Дмитрия Донского.