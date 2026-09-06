Море веры: Крестный ход со 100 тыс. верующих в Москве сняли с высоты птичьего полёта

В столице состоялся ежегодный Общемосковский крестный ход, собравший около 100 тысяч православных верующих. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участникиам предстоит пройти маршрут протяжённостью около 6,5 километра от Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Крестный ход сняли с высоты птичьего полёта.

В Москве проходит крёстный ход во главе с патриархом Кириллом. Видео © Telegram / Общемосковский крёстный ход

Сбор верующих проходил у Кремлёвской набережной, откуда колонна двинулась по центральным улицам столицы. Особое значение событию придало пронесение ковчега с частицей мощей князя Дмитрия Донского, повторно обретённых в июле 2026 года в Архангельском соборе Кремля.

В Москве проходит крёстный ход во главе с патриархом Кириллом. Фото © Telegram / Общемосковский крёстный ход

В Москве проходит крёстный ход во главе с патриархом Кириллом. Фото © Telegram / Общемосковский крёстный ход

Всего на Крестный ход в Москве собралось около 100 тысяч человек. Среди участников были верующие из разных регионов России. Семья Вячеслава приехала в Москву из Краснодара, чтобы принять участие в масштабном шествии.

«Они слышат образ Христа — само Слово. Воистину Воскресе, Христос воскресе! К тому же, на протяжении всей жизни мы совершаем какой-то подвиг — идём своим крестным путём. Трудности, которые мы преодолеваем, необходимы. Этот истинный путь необходим. Нас воодушевляет эта идея. Всю нашу семью!» — рассказал Вячеслав «Царьграду».