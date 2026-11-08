Российские военнослужащие уничтожили в ДНР расчёт беспилотников элитного украинского подразделения Lasar's Group, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, вместе с операторами БПЛА погиб командир эвакуационной бригады.

По информации собеседника агентства, ликвидированы трое военнослужащих подразделения: главный сержант Сергей Канашин с позывным Патрик, младший сержант Станислав Фернос, известный как Немец, и солдат Владимир Арошкевич с позывным Скорп.

Кроме того, российские силовики сообщили о гибели старшего сержанта Николая Коптева с позывным Мося. Он командовал эвакуационной бригадой и находился вместе с расчётом Lasar's Group.

Lasar's Group специализируется на применении ударных беспилотников и входит в состав 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины. Подразделение использует тяжёлые дроны-бомбардировщики, в том числе для поражения бронетехники и артиллерии.

Ранее стало известно, что российские удары вывели из строя предприятие, производившее беспилотники для Lasar's Group. Заместитель командующего Воздушными силами Украины Павел Елизаров оценивал ущерб от уничтожения оборудования и запасов вооружения примерно в 35 миллионов долларов.

Также Life.ru рассказывал, что Минобороны России впервые показало применение боеприпаса «Дань-Т» с вертолёта Ми-28НМ по позициям операторов украинских беспилотников. По данным ведомства, экипаж «Ночного охотника» нанёс удар в зоне ответственности группировки войск «Запад».