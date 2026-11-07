Подполковник ВСУ Станислав Краков погиб 14 сентября, сообщила Боромлянская сельская рада Сумской области. По её данным, 27-летний офицер выполнял боевое задание, когда по нему ударил беспилотник. ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры уточняет, что это произошло в Харьковской области.

Краков возглавлял одно из подразделений штаба 3-го армейского корпуса ВСУ. По данным сельсовета, в 2022 году он добровольно вступил в силы спецопераций «Азов»*, а затем служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Также стало известно о гибели старшего лейтенанта Дмитрия Соболева в районе Славянска. Тот командовал взводом 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. По словам источника агентства, в ДНР также погиб 21-летний лейтенант Виктор Николенко. Он командовал взводом одной из бригад десантно-штурмовых войск Украины.

О гибели Кракова российские СМИ сообщали ещё 4 ноября. Офицер с позывным «Леший» участвовал в планировании операции «Вивальди» и в момент удара находился на передовом пункте управления на Изюмском направлении.