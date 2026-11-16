Патрульный катер RX-1173 прошёл испытания перед отправкой государственному заказчику. Во время тестов он развил требуемую среднюю скорость 82 км/ч, рассказал РИА «Новости» Михаил Даниленко из Кингисеппского машиностроительного завода. Контракт, в рамках которого поставят катера, превышает 150 млн рублей.

По словам Даниленко, судно уверенно держало курс, преодолевало волну и входило в повороты. Датчики и двигатели во время испытаний работали штатно.

RX-1173 предназначен для поисково-спасательных работ, патрулирования и служебных поездок. Катер можно оснастить двумя двигателями мощностью до 350 кВт каждый; на спокойной воде такая конфигурация позволяет развивать скорость более 80 км/ч.

Судно изготовлено из композитных материалов по технологии RTM. Его сухой вес составляет 4,2 тонны, а габариты позволяют перевозить катер автомобильным и железнодорожным транспортом.

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