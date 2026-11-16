Экипаж модернизированной тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А БМ2М «Солнцепёк», недавно применённой группировкой войск «Север» на Харьковском направлении, назвал скорость передвижения главным преимуществом машины. Благодаря шасси танка Т-80 установка стала более манёвренной по сравнению с прежней версией на базе Т-72. Об этом РИА Новости рассказал механик-водитель с позывным Север.

«Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, — скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше всё», — рассказал военнослужащий.

По его словам, главное техническое отличие новой модификации заключается в ходовой части. Если предыдущие версии «Солнцепёка» создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, то обновлённая установка получила шасси Т-80 с газотурбинной силовой установкой.

Механик-водитель отметил, что экипаж высоко оценил ходовые качества машины уже во время первого выезда. По его мнению, улучшенная манёвренность и простота управления особенно важны в условиях активности беспилотников противника.

Помимо новой ходовой части, модернизированный «Солнцепёк» получил усовершенствованные вычислительные комплексы и систему наведения. Как рассказал ранее наводчик-оператор с позывным Кот, дополнительная автоматизация позволяет ему выполнять наведение на цель примерно за 20 секунд.

Группировка войск «Север» впервые сообщила о применении новой модификации на Харьковском направлении 13 ноября. Тогда военнослужащие рассказали, что уже успели дать боевой машине собственное имя — «Вулкан». Во время первого выезда расчёт, по словам наводчика, успешно поразил назначенную цель.

Ранее Life.ru рассказывал, как бойцы прикрытия защищают «Солнцепёки» от украинских беспилотников. Военнослужащие группировки «Север» сообщали, что сопровождают огнемётные системы и уничтожают обнаруженные дроны, в том числе тяжёлые гексакоптеры.