Патрушев пообещал обеспечить россиян рыбой и выполнить экспортные обязательства

Россия полностью обеспечит внутренний рынок рыбной продукцией и выполнит все экспортные обязательства. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.

С начала 2026 года российские рыбаки добыли около 3,5 млн тонн водных биоресурсов. По прогнозу Росрыболовства, итоговый показатель по году должен оказаться сопоставимым с прошлогодним. Патрушев объяснил отсутствие роста целым рядом факторов, прежде всего природных. В частности, лососёвая путина оказалась слабее ожиданий.

«Мы в любом случае полностью обеспечим свой рынок и выполним все обязательства по экспорту. В этом нет никаких сомнений», — заявил вице-премьер.

Он также призвал рыбохозяйственную отрасль ставить более амбициозные задачи и наращивать производство.

Ранее Life.ru писал, что вылов лососёвых в России в 2026 году отстаёт от прошлогоднего примерно в 2,5 раза. В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что российские рыбаки добыли около 90 тыс. тонн лососёвых. Итоговый результат путины тогда прогнозировался на уровне 100–110 тыс. тонн.