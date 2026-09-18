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Опубликовано 18 сентября, 11:50

Патрушев пообещал обеспечить россиян рыбой и выполнить экспортные обязательства

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Россия полностью обеспечит внутренний рынок рыбной продукцией и выполнит все экспортные обязательства. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.

С начала 2026 года российские рыбаки добыли около 3,5 млн тонн водных биоресурсов. По прогнозу Росрыболовства, итоговый показатель по году должен оказаться сопоставимым с прошлогодним. Патрушев объяснил отсутствие роста целым рядом факторов, прежде всего природных. В частности, лососёвая путина оказалась слабее ожиданий.

«Мы в любом случае полностью обеспечим свой рынок и выполним все обязательства по экспорту. В этом нет никаких сомнений», — заявил вице-премьер.

Он также призвал рыбохозяйственную отрасль ставить более амбициозные задачи и наращивать производство.

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Ранее Life.ru писал, что вылов лососёвых в России в 2026 году отстаёт от прошлогоднего примерно в 2,5 раза. В начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что российские рыбаки добыли около 90 тыс. тонн лососёвых. Итоговый результат путины тогда прогнозировался на уровне 100–110 тыс. тонн.

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Александра Мышляева
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