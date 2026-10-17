Пациенты с подозрением на оспу обезьян находятся в лёгком и среднем состоянии
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Состояние пяти человек, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян, оценивается как лёгкое и средней степени тяжести. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в городских медицинских кругах.
«Состояние пациентов характеризуется как среднее и лёгкое», — рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Роспотребнадзор накануне сообщил о госпитализации пяти человек с подозрением на оспу обезьян в Санкт-Петербурге. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование, специалисты устанавливают круг контактировавших с пациентами и выясняют возможные источники заражения. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.