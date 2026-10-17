Пациенты с подозрением на оспу обезьян находятся в лёгком и среднем состоянии

Состояние пяти человек, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян, оценивается как лёгкое и средней степени тяжести. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в городских медицинских кругах.

«Состояние пациентов характеризуется как среднее и лёгкое», — рассказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.