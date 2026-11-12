Американские учёные испытали новый метод лечения синдрома мышечной скованности — редкого заболевания, которым страдает певица Селин Дион. Спустя четыре месяца после экспериментальной терапии у 81% пациентов заметно улучшилась способность ходить, а некоторые смогли вернуться к работе и привычной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании клиники Майо участвовали 26 человек с тяжёлой формой заболевания, которым недостаточно помогало стандартное лечение. Врачи применили CAR-T-терапию, ранее доказавшую свою эффективность при некоторых видах рака крови. У пациентов забирали собственные иммунные клетки, изменяли их в лаборатории и однократно вводили обратно, чтобы воздействовать на определённые клетки иммунной системы.

Результаты оказались обнадёживающими. Через 16 недель 21 участник стал значительно быстрее проходить контрольную дистанцию. Из 12 пациентов, которым до лечения требовались вспомогательные средства для ходьбы, восемь смогли обходиться без них. У четырёх человек полностью исчезли признаки мышечной скованности.

Один из участников, Джонатан Уолден, до терапии нуждался в помощи семьи даже в повседневных делах. Теперь он снова работает, ходит на охоту и рыбалку. По словам мужчины, после лечения у него не было ни одного прежнего приступа.

Синдром мышечной скованности поражает центральную нервную систему, вызывая болезненные спазмы и сильное напряжение мышц. В тяжёлых случаях человеку становится трудно самостоятельно передвигаться. Селин Дион сообщила о своём диагнозе в декабре 2022 года. Из-за болезни артистке пришлось надолго отказаться от концертов.

При этом говорить о полноценном лекарстве от синдрома пока рано. Исследование было небольшим и проводилось без контрольной группы. Кроме того, терапия сопровождалась побочными реакциями, а её долгосрочную эффективность ещё предстоит изучить. Сама Селин Дион в испытаниях не участвовала.