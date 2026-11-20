Новому Джеймсу Бонду Роберту Паттинсону не удалось возглавить рейтинг самых привлекательных исполнителей роли агента 007. Несмотря на репутацию одного из главных красавцев Голливуда, 40-летний актёр оказался только на пятом месте по результатам оценки пластического хирурга, пишет Daily Mail.

Поводом для сравнения стало назначение Паттинсона на роль британского супершпиона. До него агента 007 в основной серии фильмов играли шесть актёров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Теперь внешность нового исполнителя роли тоже стала предметом математических сравнений.

Одним из известных способов такой оценки считается принцип золотого сечения. Его сторонники сравнивают пропорции лица с математическим соотношением 1,618, которое считается образцом гармонии. Компьютерные программы измеряют расположение глаз, форму носа, губ, подбородка, челюсти и другие параметры, после чего рассчитывают процент соответствия выбранному идеалу. При этом подобная методика не позволяет объективно определить красоту человека, поскольку привлекательность зависит далеко не только от симметрии лица.

Интересно, что ранее британский пластический хирург Джулиан де Сильва оценивал внешность Паттинсона значительно выше. В исследовании 2024 года актёр получил 92,15% соответствия золотому сечению и занял четвёртое место среди десяти самых красивых мужчин мира. Врач особенно высоко оценил классические черты лица и выразительную линию челюсти звезды «Сумерек». Единственным относительно слабым показателем оказались губы, которые специалист счёл слишком тонкими и плоскими.

Тогда Паттинсона обошли Аарон Тейлор-Джонсон с результатом 93,04%, Люсьен Лависконт (92,41%) и Пол Мескал (92,38%). При этом тот же хирург ранее отдавал первое место среди прежних исполнителей Бонда Шону Коннери, чьи пропорции получили оценку 89,2%. Следом шёл Роджер Мур с 88,8%, а Дэниел Крейг набрал 84,2%. Речь шла о других сравнениях, поэтому напрямую сопоставлять эти места с новым рейтингом Daily Mail нельзя.

Более того, в ноябре 2026 года появился ещё один рейтинг внешности исполнителей агента 007, составленный медиаплатформой Japan-101. По данным, опубликованным Grazia, здесь Паттинсон оказался уже на последнем, седьмом месте с результатом 80,1%. Победителем вновь стал Коннери (83,3%), практически вровень с ним расположились Броснан (83,2%) и Далтон (83,1%). Четвёртое место досталось Лэзенби (82,5%), пятое — Муру (81,8%), а шестое — Крейгу (81,7%). Таким образом, оценки внешности актёров заметно расходятся в зависимости от используемых расчётов.

Нового Бонда официально представили 16 ноября. Снимать следующую часть франшизы будет режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв, сценарий подготовит создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Паттинсон сменит Дэниела Крейга, который в последний раз появился в образе агента 007 в фильме «Не время умирать» в 2021 году.

Ранее Life.ru примерил на Роберта Паттинсона шесть культовых образов его предшественников по бондиане. В подборку вошли знаменитый смокинг Коннери из «Доктора Ноу», шотландский килт Лэзенби, жёлтый комбинезон Мура, кожаная куртка Далтона, строгий костюм Броснана и голубые плавки Крейга. Редакция показала, как новый агент 007 мог бы выглядеть в самых узнаваемых нарядах своих предшественников.