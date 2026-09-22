Паук-птицеед: В России создали акустическую систему для борьбы с дронами
В России создали акустическую систему «Паук» для распознавания разных типов БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Акустическую систему «Паук», способную распознавать беспилотники разных типов по звуку, готовят к серийному производству в России. О разработке газете «Известия» рассказали её создатели — резиденты НПЦ «Ушкуйник».
Фото © компания-разработчик — резидент НПЦ «Ушкуйник» / газета «Известия»
По их словам, основу комплекса составляют датчики с нейросетью, которая классифицирует источники опасности. До появления вражеского БПЛА устройства не подают сигналов. Оповещение в центр управления поступает только после обнаружения и идентификации цели.
Систему можно развивать. Если появятся новые беспилотники, «Паука» смогут научить распознавать и их. Для размещения оборудования предусмотрели три разновидности датчиков. Одни устанавливают вручную, два других варианта сбрасывают с беспилотников. Устройства в форме «дротиков» закрепляются, вонзаясь в землю. Датчики-«ежи» снабжены «иголками», которые позволяют им цепляться за ветви деревьев в лесу.
Ранее НПЦ «Ушкуйник» представил комплекс «Пасека» для круговой защиты от FPV-дронов. По данным разработчиков, система самостоятельно распознаёт приближающийся беспилотник с помощью нейросети и выпускает в его сторону сеть.
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