Паук-птицеед: В России создали акустическую систему для борьбы с дронами

Акустическую систему «Паук», способную распознавать беспилотники разных типов по звуку, готовят к серийному производству в России. О разработке газете «Известия» рассказали её создатели — резиденты НПЦ «Ушкуйник».

Фото © компания-разработчик — резидент НПЦ «Ушкуйник» / газета «Известия»

По их словам, основу комплекса составляют датчики с нейросетью, которая классифицирует источники опасности. До появления вражеского БПЛА устройства не подают сигналов. Оповещение в центр управления поступает только после обнаружения и идентификации цели.

Систему можно развивать. Если появятся новые беспилотники, «Паука» смогут научить распознавать и их. Для размещения оборудования предусмотрели три разновидности датчиков. Одни устанавливают вручную, два других варианта сбрасывают с беспилотников. Устройства в форме «дротиков» закрепляются, вонзаясь в землю. Датчики-«ежи» снабжены «иголками», которые позволяют им цепляться за ветви деревьев в лесу.

Ранее НПЦ «Ушкуйник» представил комплекс «Пасека» для круговой защиты от FPV-дронов. По данным разработчиков, система самостоятельно распознаёт приближающийся беспилотник с помощью нейросети и выпускает в его сторону сеть.