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Регион
Опубликовано 30 сентября, 20:11

Паутина подвела: Петербургский «Человек-паук» влетел в ограждение и скрылся на катере

В Петербурге мужчина в костюме Человека-паука влетел в ограждение набережной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ my_piter_news

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ my_piter_news

В Санкт-Петербурге мужчина в костюме Человека-паука во время трюка над водой столкнулся с ограждением набережной. Об этом рассказала автор ролика, опубликованного в соцсетях.

Человек-паук в Петербурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ my_piter_news

По описанию видео, «супергерой» в красно-синем костюме перемещался над водой на импровизированной «паутине». После столкновения он продолжил путешествие на катере. Автор видео предположил, что мужчине может грозить административный арест.

Однако в комментариях некоторые заметили, что мужчина профессионально выполняет такие трюки и, видимо, имеет разрешение.

«Российский Бэтмен» погиб в ДТП, выбежав на дорогу на красный
«Российский Бэтмен» погиб в ДТП, выбежав на дорогу на красный

Ранее Life.ru писал, что российские пары стали в десять раз чаще покупать костюмы персонажей вселенной Человека-паука для интимных ролевых игр. Всплеск спроса продавцы связывают с выходом очередной части Marvel. Особенно популярны образы Женщины-паука, Гвен-паук, Мадам Паутины и Венома.

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Татьяна Миссуми
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