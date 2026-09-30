Паутина подвела: Петербургский «Человек-паук» влетел в ограждение и скрылся на катере

В Санкт-Петербурге мужчина в костюме Человека-паука во время трюка над водой столкнулся с ограждением набережной. Об этом рассказала автор ролика, опубликованного в соцсетях.

Человек-паук в Петербурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ my_piter_news

По описанию видео, «супергерой» в красно-синем костюме перемещался над водой на импровизированной «паутине». После столкновения он продолжил путешествие на катере. Автор видео предположил, что мужчине может грозить административный арест.

Однако в комментариях некоторые заметили, что мужчина профессионально выполняет такие трюки и, видимо, имеет разрешение.

Ранее Life.ru писал, что российские пары стали в десять раз чаще покупать костюмы персонажей вселенной Человека-паука для интимных ролевых игр. Всплеск спроса продавцы связывают с выходом очередной части Marvel. Особенно популярны образы Женщины-паука, Гвен-паук, Мадам Паутины и Венома.