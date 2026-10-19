«Пауза мёртвого человека»: Куклачёв раскрыл необычный способ борьбы с аллергией

Руководитель Театра кошек Юрия Куклачёва Дмитрий Куклачёв признался, что в детстве страдал от сильной аллергии на животных. По словам артиста, справиться с неприятными симптомами ему помогли специальные дыхательные упражнения. Своей историей он поделился в интервью проекту «Нетленка» издания «Абзац».

Дрессировщик вспомнил случай, когда во время посещения старого цирка ему резко стало плохо. Здание, которому было более двухсот лет, оказалось настолько пропитано запахами животных, что организм мальчика отреагировал почти сразу.

«Я туда зашёл, и через 20 минут меня вынесли с огромной аллергической реакцией», — рассказал Куклачёв.

Куклачёв раскрыл необычный способ борьбы с аллергией. Видео © «Абзац»

Помочь сыну попытался его отец, знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв. Он познакомился с профессором Константином Бутейко, разработавшим методику контроля дыхания. Артист начал заниматься по этой системе, уделяя особое внимание паузам после выдоха.

По воспоминаниям Куклачёва, поначалу он мог задерживать дыхание всего на четыре секунды. Профессор в шутку назвал такой результат «паузой мёртвого человека». Благодаря тренировкам артист, по собственным словам, постепенно увеличил её продолжительность до 50 секунд и более.

«Секрет в том, чтобы не вдыхать глубоко — ты накапливаешь в организме углекислоту, которая убирает все внешние признаки аллергии», — объяснил дрессировщик своё понимание метода.

Куклачёв утверждает, что дыхательные упражнения помогли ему справиться с аллергическими проявлениями и продолжить работу с животными.

Ранее Life.ru писал, что ко Всемирному дню кошек в Театре кошек Куклачёва устроили эксперимент. Дмитрию Куклачёву предложили с закрытыми глазами на ощупь узнать пушистых артистов. Он также поздравил любителей кошек с праздником.