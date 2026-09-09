Пчелиный рой захватил внедорожник в Дагестане и пробрался в салон

В селе Микрах в Дагестане рой пчёл облепил кузов и стёкла внедорожника, а затем залетел внутрь через открытую дверь. Об этом местные жители рассказали SHOT.

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В начале сентября в горных районах республики насекомые ещё остаются активными. Осенний медосбор может продолжаться там до середины месяца. Предположительно, одна из самок оказалась в машине или рядом с ней, а остальные пчёлы последовали за ней.

Местных жителей призвали не размахивать руками и не пытаться самостоятельно разогнать рой. В такой ситуации лучше отойти на безопасное расстояние и вызвать пчеловодов.

Прошлым летом похожий всплеск фиксировали в разных регионах России. Ранее Life.ru рассказывал о рекордном за 9–11 лет нашествии ос: дачники сообщали о множестве новых гнёзд, а энтомологи связывали рост численности насекомых с многолетним циклом и августовским периодом размножения. Специалисты предупреждали, что укусы могут привести не только к боли и отёку, но и к тяжёлой аллергической реакции.