Печь, самовар и деревянные лошадки: Дизайнер оценила уровень гостеприимства в «русском» доме Путина

Русская печь, самовар и бревенчатые стены в интерьере. дома, где Владимир Путин встретился с Герхардом Шрёдером, создают ощущение тепла и гостеприимства. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала дизайнер интерьера Юлия Быкова.

По словам специалиста, русский стиль сейчас действительно востребован, но заказчики предпочитают его современное прочтение.

«Заказчики не хотят „терем“ буквально. Им нужен культурный код: узнаваемые материалы, фактуры, ремесло на фоне спокойной современной среды», — объяснила Быкова.

На фотографиях Путина и Шрёдера Быкова выделила печь, самовар, деревянные фигурки лошадей, ткани с крупным орнаментом и бревенчатые стены. Лошадки, по её оценке, добавляют живой акцент, а печь выступает самостоятельной скульптурной формой. Однако при оформлении такого пространства важно не переборщить с деталями.

«Если в интерьер собирать все символы сразу, получится декорация. Работают один-два сильных элемента на спокойном фоне», — подчеркнула эксперт.

Печь издавна была центром дома: возле неё готовили, спали, грелись и общались. Сегодня такую роль могут выполнять камин, кухонный остров или большой обеденный стол. Главное — создать точку притяжения, где семье хочется собираться вместе.

Для этого Быкова советует выбирать качественные материалы и вещи с историей: дерево, камень, керамику, уютный текстиль. Ручная работа может стать выразительным акцентом как в городской квартире, так и в загородном доме.

«Тогда пространство выглядит как дом реальной семьи, а не как идеальная картинка, созданная искусственным интеллектом», — заключила дизайнер.

Ранее Кремль опубликовал фотографии Путина и Шрёдера, сделанные в день рождения президента России. Встреча состоялась 7 октября. По сообщению пресс-службы Кремля, бывший канцлер Германии приехал в Москву по делам компании «Глобус», а Путин, узнав о его визите, лично пригласил давнего друга в гости.