Опасное поражение печени после парацетамола может проявиться не сразу, а спустя часы и даже дни. Человек чувствует себя относительно нормально, поэтому не спешит за помощью — и теряет время. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический фармаколог Ирина Акулина.

Главная ловушка — в комбинированных средствах. Парацетамол входит не только в самостоятельные обезболивающие и жаропонижающие, но и во многие порошки от простуды. Человек может принять одно, затем другое, не заметив, что действующее вещество одно и то же. Суточная доза превышается незаметно.

«Легко превысить допустимую инструкцией суточную дозу, а избыточное количество парацетамола способно вызвать острое повреждение печени», — предупредила врач. В тяжёлых случаях требуется вмешательство скорой.

Свободная продажа создаёт ложное ощущение безопасности. Люди привыкли глотать таблетку при головной или зубной боли, не вчитываясь в инструкцию. Но лекарство остаётся химическим веществом, которое организм должен переработать и вывести.

При превышении доз механизмы переработки не справляются, а токсичные продукты распада повреждают внутренние органы. Симптомы поражения печени — слабость, тошнота, боль в животе, желтуха — могут появиться позже. При подозрении на передозировку Акулина советует обращаться за неотложной помощью сразу, даже если самочувствие не изменилось, и сохранить упаковки принятых препаратов.

Риски есть и у других привычных лекарств. Ибупрофен, напроксен и другие нестероидные противовоспалительные при неправильном применении повышают риск желудочно-кишечных кровотечений, повреждения почек и ухудшения контроля давления. Аспирин может увеличивать риск кровотечений, а у детей и подростков при вирусных инфекциях связан с редким, но крайне опасным синдромом Рея.

К серьёзным последствиям приводят лишняя таблетка «для верности», слишком частое повторение доз, длительное самолечение и игнорирование противопоказаний. Дополнительные риски создают алкоголь и некоторые сочетания лекарств.