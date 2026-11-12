«Печень молчит, пока не поздно»: Фармаколог раскрыла коварство парацетамола
Фармаколог Акулина: Обычный парацетамол может привести к отравлению печени
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Опасное поражение печени после парацетамола может проявиться не сразу, а спустя часы и даже дни. Человек чувствует себя относительно нормально, поэтому не спешит за помощью — и теряет время. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический фармаколог Ирина Акулина.
Главная ловушка — в комбинированных средствах. Парацетамол входит не только в самостоятельные обезболивающие и жаропонижающие, но и во многие порошки от простуды. Человек может принять одно, затем другое, не заметив, что действующее вещество одно и то же. Суточная доза превышается незаметно.
«Легко превысить допустимую инструкцией суточную дозу, а избыточное количество парацетамола способно вызвать острое повреждение печени», — предупредила врач. В тяжёлых случаях требуется вмешательство скорой.
Свободная продажа создаёт ложное ощущение безопасности. Люди привыкли глотать таблетку при головной или зубной боли, не вчитываясь в инструкцию. Но лекарство остаётся химическим веществом, которое организм должен переработать и вывести.
При превышении доз механизмы переработки не справляются, а токсичные продукты распада повреждают внутренние органы. Симптомы поражения печени — слабость, тошнота, боль в животе, желтуха — могут появиться позже. При подозрении на передозировку Акулина советует обращаться за неотложной помощью сразу, даже если самочувствие не изменилось, и сохранить упаковки принятых препаратов.
Риски есть и у других привычных лекарств. Ибупрофен, напроксен и другие нестероидные противовоспалительные при неправильном применении повышают риск желудочно-кишечных кровотечений, повреждения почек и ухудшения контроля давления. Аспирин может увеличивать риск кровотечений, а у детей и подростков при вирусных инфекциях связан с редким, но крайне опасным синдромом Рея.
К серьёзным последствиям приводят лишняя таблетка «для верности», слишком частое повторение доз, длительное самолечение и игнорирование противопоказаний. Дополнительные риски создают алкоголь и некоторые сочетания лекарств.
А ранее россиянам посоветовали не смешивать разные обезболивающие. По словам медика, разные виды боли требуют разных подходов, поэтому средство, которое помогает при головной боли, может оказаться бесполезным при воспалении или повреждении нервов.