В России учёные создали обезболивающее нового поколения на основе скипидара

Российские учёные разработали обезболивающее средство нового поколения на основе растительного сырья, которое отличается продолжительным действием. Препарат уже прошёл доклинические исследования и получил регистрацию для применения в ветеринарии. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Над созданием анальгетика работали специалисты Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН. В качестве исходного сырья для производства лекарства можно использовать сосновый скипидар. Главным преимуществом технологии стала простота получения действующего вещества.

Как объяснил руководитель отдела медицинской химии института, член-корреспондент РАН Нариман Салахутдинов, новый анальгетик синтезируют из изопулегола, который получают из растительных эфирных масел. Для этого достаточно одной стадии химического синтеза без большого количества растворителей, сорбентов и сложного оборудования.

«Процесс получился достаточно легко переносимым на производство. Такое происходит крайне редко», — рассказал учёный.

Разработку уже запатентовали. Доклинические испытания показали перспективность вещества, а в мае 2026 года компания «АлексАнн» получила регистрационное свидетельство на препарат для лечения болевого синдрома у собак.

В перспективе исследователи рассчитывают создать на основе этой технологии лекарство для людей. Однако для этого потребуются дополнительные испытания и значительные вложения. По оценке Салахутдинова, полный путь препарата до российского фармацевтического рынка может обойтись примерно в миллиард рублей.

Пока эффективность и безопасность разработки изучены на животных. Применять её для лечения людей без дальнейших исследований и клинических испытаний нельзя.