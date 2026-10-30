Печень пострадала, а симптомов не было: Россиянка узнала об опасных изменениях после таблеток из Вьетнама

У 23-летней россиянки обнаружили серьёзное поражение печени после нескольких месяцев приёма вьетнамского снотворного и биологически активной добавки с расторопшей. При этом девушка не испытывала никаких симптомов и узнала о проблемах только благодаря анализам. Историю пациентки рассказала SHOT ПРОВЕРКА.

По словам девушки по имени Нина, во Вьетнаме она регулярно принимала таблетки Stilux-60 на основе ротундина. Препарат помогал ей засыпать, поэтому она использовала его примерно дважды в неделю, иногда чаще. В сентябре россиянка решила проверить здоровье и неожиданно обнаружила, что уровень печёночного фермента АЛТ достиг 295 единиц при верхней границе нормы 40.

После этого девушка обратилась к врачу, который рекомендовал ей БАД NOW Silymarin с экстрактом расторопши. Однако спустя две недели показатели стали ещё хуже: АЛТ вырос до 553 единиц, почти в 14 раз превысив норму, а другой фермент, АСТ, достиг 272 при норме до 37.

Нина вернулась в Россию и обратилась к специалистам в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали лекарственное поражение печени. После отмены принимаемых средств и начала лечения показатели начали снижаться: АЛТ опустился до 273, а АСТ — до 167. Однако оба значения всё ещё оставались повышенными. При этом, как утверждает девушка, всё это время она чувствовала себя абсолютно здоровой.

Действующим веществом Stilux-60 является ротундин, известный также как тетрагидропальматин. В медицинской литературе ранее описывались случаи поражения печени после употребления других растительных средств с этим соединением. Однако установить, какой именно препарат вызвал ухудшение состояния Нины, по опубликованным данным невозможно.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, оба средства доступны и российским покупателям. NOW Silymarin продаётся как добавка для поддержки печени, а вьетнамский Stilux-60 рекомендуют в туристических сообществах как средство от бессонницы и тревожности.

Ранее Life.ru рассказывал, что лекарства и биологически активные добавки могут представлять опасность для печени даже при растительном составе. Гастроэнтеролог Шота Каландия предупредил, что некоторые препараты способны вызывать нежелательные реакции, а бесконтрольный приём БАДов повышает риск проблем со здоровьем.