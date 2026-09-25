Не только алкоголь: Гастроэнтеролог назвал скрытых врагов главного фильтра организма

Проблемы с печенью могут быть связаны не только с употреблением алкоголя. Лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств также способны навредить органу, рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По словам специалиста, печень участвует сразу в нескольких важных процессах. Она обезвреживает токсичные вещества, синтезирует белки, в том числе факторы свёртывания крови, вырабатывает желчь и хранит запасы некоторых витаминов, железа и гликогена. При этом способность органа к восстановлению имеет свои пределы.

Печени могут навредить не только алкоголь, но и лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств. Этот орган обладает высокой способностью к восстановлению, однако его возможности не безграничны. Шота Каландия Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Одним из факторов риска врач назвал избыточную массу тела. При ожирении жир может накапливаться в клетках печени и приводить к развитию жировой болезни. У части людей она сопровождается воспалением и постепенным замещением нормальной ткани рубцовой. Со временем этот процесс способен привести к циррозу.

На состояние печени влияет и рацион. Избыток калорий, сладких напитков и продуктов с добавленным сахаром, включая фруктозу, способствует накоплению жира в органе. При этом речь идёт прежде всего о газировке, сиропах и сладостях, а не о необходимости отказываться от цельных фруктов. Избыточное употребление насыщенных и трансжиров также неблагоприятно сказывается на обмене веществ и сердечно-сосудистой системе.

Отдельную опасность могут представлять лекарства и биологически активные добавки. Некоторые антибиотики, обезболивающие и другие препараты способны вызывать нежелательные реакции. Даже парацетамол при превышении дозировки может привести к тяжёлому поражению печени. Риск также возникает при одновременном приёме нескольких средств с одним и тем же действующим веществом. БАДы и высокие дозы витаминов тоже не гарантируют безопасности только из-за своего состава.

«При этом самостоятельно отменять назначенное лечение не следует — возможные риски и необходимость контроля анализов нужно обсуждать с врачом», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Ещё одним фактором риска остаётся алкоголь. Чем больше человек употребляет спиртного и чем дольше сохраняется такая привычка, тем выше вероятность развития алкогольной болезни печени. Она может сопровождаться накоплением жира, воспалением и циррозом. При этом универсальной дозы алкоголя, которая гарантированно не нанесёт вреда печени любому человеку, не существует.

Состояние кишечника также связано с работой печени. Вещества из кишечника поступают к ней через систему воротной вены, а нарушения кишечного барьера и изменения микробиоты могут участвовать в воспалительных процессах. При этом объяснять болезни печени только «избыточным бактериальным ростом» и самостоятельно принимать антибиотики неправильно.

Печень и желчные пути могут поражать некоторые паразиты. Например, эхинококк способен вызывать образование кист в печени, описторхи — воспаление желчных протоков, а аскариды при попадании в них могут нарушать отток желчи.

Тяжёлое поражение печени возможно и при употреблении некоторых наркотических веществ или отравлении ядовитыми грибами. В последнем случае существует риск развития острой печёночной недостаточности. При подозрении на такое отравление необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, даже если сначала симптомы кажутся незначительными.

Ранее Life.ru писал, что избыток сезонных фруктов тоже способен стать испытанием для пищеварительной системы. По словам гастроэнтеролога, большое количество фруктозы, сорбитола и клетчатки может вызвать вздутие, боли и нарушения стула. При этом полностью отказываться от полезных плодов не нужно, важно соблюдать умеренность и учитывать особенности организма.