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Опубликовано 24 сентября, 23:10

Не только алкоголь: Гастроэнтеролог назвал скрытых врагов главного фильтра организма

Врач Каландия: Лишний вес и лекарства могут привести к болезням печени

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Jo Panuwat D

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / Jo Panuwat D

Проблемы с печенью могут быть связаны не только с употреблением алкоголя. Лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств также способны навредить органу, рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По словам специалиста, печень участвует сразу в нескольких важных процессах. Она обезвреживает токсичные вещества, синтезирует белки, в том числе факторы свёртывания крови, вырабатывает желчь и хранит запасы некоторых витаминов, железа и гликогена. При этом способность органа к восстановлению имеет свои пределы.

Печени могут навредить не только алкоголь, но и лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств. Этот орган обладает высокой способностью к восстановлению, однако его возможности не безграничны.

Шота Каландия

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Печени могут навредить не только алкоголь, но и лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств. Этот орган обладает высокой способностью к восстановлению, однако его возможности не безграничны.
Печени могут навредить не только алкоголь, но и лишний вес, несбалансированное питание, инфекции и бесконтрольный приём лекарств. Этот орган обладает высокой способностью к восстановлению, однако его возможности не безграничны.

Одним из факторов риска врач назвал избыточную массу тела. При ожирении жир может накапливаться в клетках печени и приводить к развитию жировой болезни. У части людей она сопровождается воспалением и постепенным замещением нормальной ткани рубцовой. Со временем этот процесс способен привести к циррозу.

На состояние печени влияет и рацион. Избыток калорий, сладких напитков и продуктов с добавленным сахаром, включая фруктозу, способствует накоплению жира в органе. При этом речь идёт прежде всего о газировке, сиропах и сладостях, а не о необходимости отказываться от цельных фруктов. Избыточное употребление насыщенных и трансжиров также неблагоприятно сказывается на обмене веществ и сердечно-сосудистой системе.

Отдельную опасность могут представлять лекарства и биологически активные добавки. Некоторые антибиотики, обезболивающие и другие препараты способны вызывать нежелательные реакции. Даже парацетамол при превышении дозировки может привести к тяжёлому поражению печени. Риск также возникает при одновременном приёме нескольких средств с одним и тем же действующим веществом. БАДы и высокие дозы витаминов тоже не гарантируют безопасности только из-за своего состава.

«При этом самостоятельно отменять назначенное лечение не следует — возможные риски и необходимость контроля анализов нужно обсуждать с врачом», — подчеркнул гастроэнтеролог.

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Ещё одним фактором риска остаётся алкоголь. Чем больше человек употребляет спиртного и чем дольше сохраняется такая привычка, тем выше вероятность развития алкогольной болезни печени. Она может сопровождаться накоплением жира, воспалением и циррозом. При этом универсальной дозы алкоголя, которая гарантированно не нанесёт вреда печени любому человеку, не существует.

Состояние кишечника также связано с работой печени. Вещества из кишечника поступают к ней через систему воротной вены, а нарушения кишечного барьера и изменения микробиоты могут участвовать в воспалительных процессах. При этом объяснять болезни печени только «избыточным бактериальным ростом» и самостоятельно принимать антибиотики неправильно.

Печень и желчные пути могут поражать некоторые паразиты. Например, эхинококк способен вызывать образование кист в печени, описторхи — воспаление желчных протоков, а аскариды при попадании в них могут нарушать отток желчи.

Тяжёлое поражение печени возможно и при употреблении некоторых наркотических веществ или отравлении ядовитыми грибами. В последнем случае существует риск развития острой печёночной недостаточности. При подозрении на такое отравление необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, даже если сначала симптомы кажутся незначительными.

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Ранее Life.ru писал, что избыток сезонных фруктов тоже способен стать испытанием для пищеварительной системы. По словам гастроэнтеролога, большое количество фруктозы, сорбитола и клетчатки может вызвать вздутие, боли и нарушения стула. При этом полностью отказываться от полезных плодов не нужно, важно соблюдать умеренность и учитывать особенности организма.

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Ольга Годуненко
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