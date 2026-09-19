Сахарная бомба и диарея: Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен избыток сезонных фруктов

Осенний сезон фруктов нередко превращает дачные участки в «фруктовый конвейер», но даже полезные продукты способны навредить при избытке. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какую нагрузку способен выдержать кишечник.

Яблоки, сливы, груши и виноград содержат фруктозу, сорбитол и много клетчатки. В умеренных объёмах они помогают пищеварению, но избыток перегружает кишечник.

«Клетчатка улучшает перистальтику кишечника, но при избытке грубых пищевых волокон может раздражать его стенки и провоцировать спазмы. Фруктоза и сорбитол в больших количествах способны вызвать вздутие, урчание и повышенное газообразование», — объяснила Кашух.

Здоровому взрослому достаточно около 400 граммов овощей и фруктов в день, причём большая часть должна приходиться на овощи. Из фруктов это примерно одно среднее яблоко или груша, несколько слив либо небольшая порция винограда. Несколько крупных слив подряд способны вызвать послабление, а большая порция — диарею и спазмы.

«Если за раз съесть несколько крупных яблок, может появиться чувство тяжести и распирания в животе. Иногда возникают схваткообразные боли — кишечник начинает активно сокращаться, пытаясь справиться с большим количеством содержимого», — рассказала врач.

Отдельного внимания заслуживает виноград: в килограмме может содержаться 150–200 граммов природных сахаров. Для здоровых людей это не проблема, но при нарушениях углеводного обмена резкий скачок глюкозы опасен. Особенно осторожными стоит быть при синдроме раздражённого кишечника — избыток фруктозы, сорбитола и клетчатки чаще вызывает вздутие, боли и нарушения стула.

Полностью отказываться от сезонных фруктов не нужно. Врач советует есть их небольшими порциями, ориентируясь на собственные ощущения. Кроме того, только что сорванные плоды необходимо тщательно мыть — на поверхности могут оставаться микроорганизмы и следы удобрений.