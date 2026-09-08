Выбрасывать или жарить: Гастроэнтеролог объяснила, опасны ли червивые грибы

Небольшое количество личинок в съедобном грибе само по себе не означает, что продукт опасен для здоровья. Об этом Здоровью Mail рассказала гастроэнтеролог Клиники Фомина в Ульяновске Лилия Титова.

Внутри грибов обычно находятся не черви, а личинки насекомых. По словам врача, достаточных оснований считать, что они выделяют вещества, превращающие съедобный гриб в токсичный, нет.

Однако повреждённая мякоть быстрее портится и может подвергаться микробному загрязнению. Если гриб стал мягким или слизистым, неприятно пахнет либо на нём появились заметные участки разложения, от такой находки безопаснее отказаться.

Если же точно определённый съедобный гриб сохранил нормальный вид и лишь немного повреждён насекомыми, поражённые участки можно удалить, после чего продукт необходимо правильно термически обработать.

При этом наличие личинок ни в коем случае не доказывает съедобность гриба. Насекомые могут встречаться и в ядовитых видах, поэтому главным условием безопасности остаётся правильное определение находки.

«При употреблении грибов гораздо важнее убедиться в правильной идентификации вида и отсутствии признаков порчи», — подчеркнула Титова.

В начале сентября семья из Татарстана оказалась в больнице после ужина с самостоятельно собранными грибами. Родители считали, что нашли маслята и сыроежки, однако среди них оказалась бледная поганка. Женщина и ребёнок попали в реанимацию, мужчину после стабилизации перевели в обычную палату.