Страдает каждый третий скуф: Жировая болезнь печени всё чаще поражает мужчин после 40

Жировую болезнь печени выявляют уже примерно у каждого третьего россиянина, а среди мужчин старше 40 лет показатель достигает 60%. За последние годы проблема стала встречаться заметно чаще на фоне лишнего веса, малоподвижности и нездоровых привычек, пишет Mash.

Особенность патологии в том, что долгое время она способна никак себя не выдавать. Среди первых возможных сигналов называют постоянную слабость, быструю утомляемость, тяжесть и неприятные ощущения в правом подреберье. При этом столкнуться с нарушениями могут и люди, которые почти не употребляют алкоголь.

Масштаб проблемы за последние годы заметно вырос. До 2015 года такое состояние находили примерно у 22% обследованных, тогда как к 2026-му доля достигла 36%. Одновременно увеличивается и распространённость ожирения: за пять лет число зарегистрированных случаев выросло более чем наполовину, а в 2024 году с ним сталкивался примерно каждый четвёртый житель страны.

Процесс начинается с накопления жировых отложений в органе. Затем может развиться воспаление, после чего здоровая ткань постепенно замещается рубцовой. На следующем этапе возникает цирроз.

В тяжёлых случаях заболевание способно привести к печёночной недостаточности. Кроме того, повышается риск рака печени. Именно поэтому длительное отсутствие заметных проявлений делает такую патологию особенно коварной.

Ранее врач-гастроэнтеролог назвала продукты, которые наносят основной вред печени. По словам специалиста, данный орган разрушают не столько сахар, сколько продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров. При регулярном употреблении они запускают воспалительные процессы и способствуют жировому перерождению.