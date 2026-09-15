Педиатр объяснил, нужно ли оставлять первоклассникам привычку спать в обеденное время

В саду детям прививают привычку спать в обеденное время. У многих родителей потом вопрос — а нужно ли эту привычку оставлять в первом классе. Об этом Life.ru рассказал врач-педиатр Станислав Андриянов.

По мнению эксперта, дневной сон в первом классе желательно оставлять. В 7 лет нервная система ещё недостаточно выносливая, чтобы справляться с нагрузками. А первый класс — это период повышенной нагрузки, которой никогда у ребёнка ещё не было. И для того, чтобы нервная система поспевала и восстанавливалась, сон лучше сохранить.

«Должен быть индивидуальный подход — нервная система у каждого ребёнка имеет свои индивидуальные черты, и часть детей уже могут не нуждаться в дневном сне», — отмечает специалист.

Нельзя забывать, что есть «январские» и «декабрьские» дети. И в 7 лет если разница в рождении в несколько месяцев — это может играть важную роль. Поэтому не надо сравнивать необходимость сна своего ребёнка с необходимостью во сне других детей.

Смотрите на то, как ребёнок себя чувствует в течение дня, в школе, вечером дома и как спит ночью. Если нет проблем с общим состоянием, нет капризов без повода, нет перевозбуждения (что может являться признаком недосыпа), ребёнок активен и жизнерадостен, то тот режим сна, который есть сейчас, вполне оптимален для него. Станислав Андриянов Врач-педиатр

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