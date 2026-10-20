Педиатр рассказала, какие опасности скрывает недостаток веса новорождённого

Недостаточная масса тела новорождённого может указывать на нарушения внутриутробного развития и повышать вероятность проблем со здоровьем в будущем. Особое беспокойство у врачей вызывают возможные последствия для нервной системы малыша. Об этом в беседе с 360.ru рассказала педиатр Юлия Сиверцова.

«Как правило, маленький вес часто связан с преждевременными родами», — пояснила специалист.

Ещё одной распространённой причиной она назвала задержку развития плода во время беременности. Подобные осложнения могут возникать из-за нарушений работы плаценты, инфекций или хронических заболеваний будущей матери.

По словам врача, в отдельных случаях ребёнок ещё до появления на свет испытывает недостаток белка и других питательных веществ, необходимых для формирования клеток головного мозга. Это способно негативно отразиться на развитии нервной системы и увеличить вероятность хронических неврологических нарушений. При этом низкий вес сам по себе не означает, что подобные осложнения обязательно возникнут.