Педиатр рассказала, какие опасности скрывает недостаток веса новорождённого
Врач Сиверцова: Низкий вес новорождённого говорит о внутриутробных болезнях
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Недостаточная масса тела новорождённого может указывать на нарушения внутриутробного развития и повышать вероятность проблем со здоровьем в будущем. Особое беспокойство у врачей вызывают возможные последствия для нервной системы малыша. Об этом в беседе с 360.ru рассказала педиатр Юлия Сиверцова.
«Как правило, маленький вес часто связан с преждевременными родами», — пояснила специалист.
Ещё одной распространённой причиной она назвала задержку развития плода во время беременности. Подобные осложнения могут возникать из-за нарушений работы плаценты, инфекций или хронических заболеваний будущей матери.
По словам врача, в отдельных случаях ребёнок ещё до появления на свет испытывает недостаток белка и других питательных веществ, необходимых для формирования клеток головного мозга. Это способно негативно отразиться на развитии нервной системы и увеличить вероятность хронических неврологических нарушений. При этом низкий вес сам по себе не означает, что подобные осложнения обязательно возникнут.
Ранее Life.ru сообщал о спасении недоношенного малыша с тяжёлой патологией кишечника в Ингушетии. Ребёнок появился на свет на 33-й неделе беременности с весом 2,25 килограмма. Медики обнаружили у него 25 участков кишечной непроходимости и провели восьмичасовую операцию.