Pegasus Arms остановила производство дронов для ВСУ после удара Армии России

Украинская компания Pegasus Arms прекратило производство беспилотников после российского ракетного удара. Об этом сообщил сам производитель, отметив, что работа предприятия остановлена на неопределённый срок.

Под удар производственная площадка попала в ночь с 23 на 24 сентября. В результате цех, где собирали ударные беспилотники, получил серьёзные повреждения. Продолжать выпуск продукции на этой площадке сейчас невозможно.

Для Pegasus Arms это уже вторая атака на производственные мощности. Предыдущий удар был нанесён 2 сентября 2025 года. Тогда компании удалось перевезти оборудование на новое место и спустя некоторое время возобновить работу.

После нынешнего удара производство снова пришлось полностью остановить. Возможные сроки восстановления предприятия или запуска выпуска дронов на другой площадке в Pegasus Arms пока не назвали.

24 сентября Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удар по цеху «Пегас Армс» и предприятию по сборке дронов «Хорнет» в Киеве. По данным Минобороны РФ, на площадке производились и хранились беспилотники большой и средней дальности.