Пельмени, мясной фарш и свиное филе с опасными бактериями обнаружили у производителя «Смак» в Кировской области. Заражённую продукцию успели отправить в кафе и продуктовый магазин до получения результатов лабораторных исследований. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Все три партии полуфабрикатов изготовили в мясном цехе города Нолинска. По данным канала, филе и фарш поставили в кафе «Кругозор» на Первомайской улице, 26, а пельмени — в продуктовый магазин в деревне Чащино на Первомайской улице, 11.

При этом у производителя и кафе общий владелец — Нолинское районное потребительское общество. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, выручка предприятия «Смак» за прошлый год составила почти 68 миллионов рублей.

В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили в продукции бактерии Listeria monocytogenes. По данным Россельхознадзора, предприятие могло недостаточно тщательно контролировать качество поступающего сырья. Всего специалисты проверили пять образцов продукции производителя, три из которых оказались заражены.

Листерии способны сохраняться при замораживании продуктов. Попадание бактерий в организм может вызвать листериоз, который сопровождается повышением температуры, рвотой и диареей. В тяжёлых случаях инфекция способна привести к менингиту и сепсису.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении опасных бактерий в продукции магазинов «Магнит» более чем в 20 регионах России. В Екатеринбурге специалисты выявили листерии и кишечную палочку в котлетах, рыбном филе и голубцах собственного производства сети. В Сызрани сальмонеллу обнаружили в курином фарше, а в Саратове количество микроорганизмов в тушке цыплёнка превысило норматив в 16 раз. Нарушения также касались санитарного состояния торговых точек.