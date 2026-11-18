У владельцев нижегородской сети столовых «Буфетъ», в салатах которой обнаружили кишечную палочку, выявили миллиардные долги от прежнего бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, изучивший финансовую историю предпринимателей.

По данным журналистов, сетью управляет ООО «Цитрус», принадлежащее супругам Евгению Осокину и Алле Зубковой. Ранее предприниматели занимались супермаркетами Seven, которые прекратили работу в 2016 году.

Поставками продуктов для этих магазинов занималось ООО «Стандарт». Впоследствии компания обанкротилась, оставив перед поставщиками и другими кредиторами задолженность примерно в 520 миллионов рублей. С учётом накопившихся процентов сумма выросла до 1,1 миллиарда рублей.

Суд привлёк супругов и бывшего директора «Стандарта» к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. В августе 2026 года апелляционная инстанция подтвердила соответствующее решение. При этом предприниматели продолжают оспаривать судебные выводы. Сведения об их привлечении к ответственности содержатся и в материалах арбитражного дела № А43-20583/2016.

Как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, финансовые трудности есть и у нынешнего бизнеса супругов. Задолженность ООО «Цитрус» составляет 221 миллион рублей, а по итогам года компания зафиксировала убыток в размере восьми миллионов.

Вопросы возникали и к качеству обслуживания в самих столовых. В 2020 году Роспотребнадзор назначил проверку после жалобы на десерт с плесенью. В 2024-м организация получила предостережение о необходимости соблюдать санитарные требования в заведении на проспекте Ленина.

Кроме того, посетители, по данным Telegram-канала, жаловались на волосы в котлетах, заплесневевшую гречку и таракана в кофе. В ходе собственной проверки журналисты заявили об антисанитарии на кухне, а лабораторное исследование выявило бактерии группы кишечной палочки в двух салатах.